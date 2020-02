CdS – Inter, Handanovic preoccupa: possibile intervento sul mercato

Sia la prestazione di ieri sera di Daniele Padelli che le condizioni di Samir Handanovic, non lasciano tranquilla l’Inter sebbene la vittoria esaltante del derby. Come scritto questa mattina nell’edicola del Corriere dello Sport, alla vigilia dell’incontro di San Siro si era pensato di mandare comunque in campo il capitano nerazzurro con il tutore di carbonio che è stato realizzato appositamente per lui. Il rischio di un infortunio ancor più grave, però, era elevato: da qui la scelta di fare affidamento sul vice Padelli.

Dal momento che adesso iniziano i numerosi impegni ravvicinati e la presenza del numero uno interista è a rischio per il prossimo turno di campionato con la Lazio, la dirigenza sta seriamente pensando di sondare un portiere svincolato. Dalla lista gratuita, oltre al nome di Curci, quello che più potrebbe tornare utile è di Emiliano Viviano, ex nerazzurro che si sta attualmente allenando con la Sampdoria. Le prossime ore potrebbero essere importanti per prendere una decisione definitiva ed eventualmente per individuare il nuovo innesto proveniente anche dall’estero.

