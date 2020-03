GdS – L’Inter trema, Icardi può tornare indietro. Ecco cosa si è rotto con il Paris Saint Germain

Ha vissuto più fasi l’esperienza di Mauro Icardi nel prestito al Paris Saint Germain. All’inizio, gettato subito nella mischia per far fronte ai numerosi infortuni in attacco, il centravanti argentino aveva sempre risposto presente alla fiducia del tecnico Thomas Tuchel, mantenendo gli strepitosi numeri realizzativi giù collezionati con l’Inter. Una volta rientrati al top della forma i vari Neymar, Mbappè, ma soprattutto Edinson Cavani, l’argentino è stato costretto ad accomodarsi in panchina.

Così, secondo quanto riferito questa mattina da La Gazzetta Sportiva, il riscatto da parte dei parigini sarebbe adesso incerto. A pagarne soprattutto le conseguenze sarebbe l’Inter, che fino a poche settimane fa già pregustava il sapore dei 70 milioni di euro. L’ex capitano nerazzurro, invece, sarebbe rimasto ‘vittima’ di una specie di guerra di potere tra il tecnico Tuchel e il ds del PSG, Leonardo, che fu l’artefice sul gong della sessione estiva 2019 dell’acquisto di Icardi.

L’unica speranza a cui si aggrappa l’Inter riguarda l’addio certo di Cavani a fine stagione a parametro zero, che i francesi dovranno in qualche modo rimpiazzare. Inoltre, come scrive la rosea: “Settanta milioni valgono una plusvalenza pressoché totale, impatto enorme in termini di bilancio: giusto per dare un riferimento, l’ultimo fatturato dell’Inter è di 417 milioni, inserendo anche le plusvalenze (377 il dato senza), dunque l’addio di Icardi vale un sesto dell’intero fatturato”.

