Inter, idee chiare sul mercato: ecco la lista che Conte ha consegnato a Marotta

Antonio Conte ha le idee chiare su quello che dev’essere il futuro della sua Inter. Dopo aver lavorato per un anno con il gruppo, il tecnico interista ha capito come intervenire sul mercato per migliorare la rosa a sua disposizione. Le lacune sono tante ed evidenti, quindi serviranno diversi rinforzi per fare dell’Inter una seria candidata a competere fino alla fine per lo Scudetto.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Antonio Conte avrebbe già consegnato a Beppe Marotta una lista con i ruoli sui quali intervenire sul mercato. Essi sono: due esterni (dei quali uno sarà Hakimi), due o tre centrocampisti, un vice Lukaku e un difensore centrale mancino. Sulla base di queste indicazioni, nelle prossime settimane, il management nerazzurro lavorerà per accontentare il tecnico.

