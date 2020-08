Inter, il mercato si attiva: tre acquisti sicuri a prescindere dal futuro di Conte. Ecco tutti i nomi

Il mercato dell’Inter comincia a scaldare i motori. Se per giorni si è detto che “se ne parla dopo l’Europa League”, ora il momento è – quasi – arrivato. Questa sera si giocherà la semifinale tra Inter e Shakhtar Donetsk, con l’augurio che la squadra di Conte possa sbarcare in finale e contendersi anche il trofeo. Bene che vada, quindi, la stagione si concluderà venerdì 21 agosto, e di conseguenza anche il calciomercato nerazzurro è pronto ad accelerare. In particolare, stando a quanto riportato da Tuttosport, Marotta ha già in mente tre colpi che verranno piazzati a prescindere dalla conferma o meno di Antonio Conte in panchina.

Dopo l’Europa League, infatti, il tecnico interista dovrà incontrarsi con Steven Zhang per un confronto divenuto necessario dopo l’improvviso – ed esagerato – sfogo post Atalanta-Inter. Da lì si capirà molto del futuro del club, anche se ad oggi l’ipotesi più probabile resta quella della permanenza di Conte. Ad ogni modo, comunque, Marotta ha già preparato tre colpi da ufficializzare nel breve periodo a prescindere dall’allenatore: Sandro Tonali, Marash Kumbulla ed un esterno sinistro titolare. Ad oggi, in quella posizione, il dualismo è tra Emerson Palmieri e Filip Kostic.

