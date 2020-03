Inter, il piano per Chong: quinquennale e prestito in Serie A. E c’è già un patto con un club

Paghi uno, prendi due. Potrebbe essere questo, secondo quanto scrive Tuttosport, lo scenario che avvolge l’Inter e Tahith Chong. Il talento del Manchester United sembra ormai destinato a sbarcare a Milano a parametro zero, con buona pace del club inglese che l’avrebbe voluto cedere a peso d’oro. In nerazzurro dovrebbe firmare un contratto quinquennale, fino al 2025, a 2 milioni annui bonus compresi. Una volta arrivato in Italia, però, andrà a fare esperienza in prestito.

A questo proposito, sempre secondo il quotidiano torinese, ci sarebbe già una bozza di accordo con un club di Serie A: si tratta dell’Hellas Verona, a cui verrebbe prestata l’ala 20enne per fare esperienza. E c’è di più: questo prestito, unito al riscatto del cartellino di Federico Dimarco, potrebbe favorire il passaggio all’Inter di Marash Kumbulla, obiettivo nerazzurro per la difesa.

