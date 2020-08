Il Real Madrid piomba nuovamente su Skriniar: per Conte è sacrificabile, c’è il prezzo

Il Real Madrid piomba di nuovo su Milan Skriniar. Dopo averlo seguito a lungo l’estate scorsa, il club di Florentino Perez potrebbe sfruttare la stagione con più bassi che alti dello slovacco per sferrare l’assalto decisivo e portarlo in Spagna. Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport, Antonio Conte lo considera tutt’altro che incedibile: il tecnico avrebbe fatto capire di preferire sul mercato una sua cessione piuttosto che quella di qualsiasi altro big della rosa. E proprio in questa crepa, quindi, potrebbe infilarsi il Real Madrid, pronto ad un investimento importante per quello che, secondo Don Balon, viene considerato l’erede di Sergio Ramos.

Se fino all’estate scorsa l’Inter chiedeva non meno di 100 milioni di euro per lo slovacco, dopo la stagione corrente, al contrario, sarà difficile potersi spingere oltre gli 80 milioni di euro. In caso arrivasse un’offerta compresa tra i 60 ed i 70 milioni di euro, scrive sempre il quotidiano torinese, in casa nerazzurra un rifiuto sarebbe complicato.

