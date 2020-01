Inter, incontro anche con gli agenti di Kumbulla. Nerazzurri in vantaggio sul Napoli grazie ad… Amrabat

Per non farsi mancare nulla, dopo aver incontrato i rispettivi agenti ed aver parlato di Ionut Radu, Tahith Chong e Sofyan Amrabat (in attesa di quello di Eriksen…), la dirigenza dell’Inter ha tenuto un summit anche con Gianni Vitali e Stefano Castagna, procuratori di Marash Kumbulla. Il difensore centrale dell’Hellas Verona è stato attenzionato dai nerazzurri per giugno, ed al momento il club milanese è in vantaggio rispetto al Napoli sul calciatore.

I partenopei, infatti, sono invece in pole position su Amrabat, anch’esso osservato dall’Inter. I nerazzurri, quindi, scrive gianlucadimarzio.com, prenotano il giovane difensore classe 2000 Kumbulla.

