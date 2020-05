CdS – Inter, ritorno di fiamma: Jovic in prestito come terzo attaccante

Sarà braccio di ferro tra Inter e Milan per quanto riguarda il nome di Luka Jovic. Come scritto questa mattina dal Corriere dello Sport, anche i nerazzurri si sono ufficialmente iscritti alla corsa per l’attaccante serbo. In seguito ad una prima stagione sfortunatissima al Real Madrid, l’ex Eintracht Francoforte avrà sicuramente una voglia incredibile di riscattarsi. Dopo aver giocato solamente in quattro occasioni dal primo minuto nelle prime 27 partite, il centravanti si è pure fatto male in quarantena e verosimilmente rimarrà fuori per circa due mesi.

L’Inter, che non riscatterà Alexis Sanchez, vorrebbe rilanciarlo inizialmente come terzo attaccante, per questo motivo lo chiederà solamente in prestito. L’ingaggio però rappresenta un grosso problema, visto che il serbo guadagna 10 milioni di euro a stagione. In caso di apertura del Real, però, si potrebbe comunque ragionare sulla possibilità di dividere equamente l’ingaggio. Va detto che i blancos potrebbero anche scegliere di cedere Jovic a titolo definitivo con un maxi sconto, tenendosi un diritto sul riacquisto, proprio come fatto con Morata nel 2014 con la Juventus.

