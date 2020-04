CM.it – Inter-Junior Firpo, contatti con l’agente. Può rientrare nell’operazione con Lautaro

Una delle tante pedine di scambio che il Barcellona vorrà proporre all’Inter fa capo al nome di Junior Firpo. Dalla Spagna, nelle ultime settimane, diverse testate hanno rilanciato il nome del terzino classe 1996 in orbita nerazzurra. Il club blaugrana, infatti, per abbassare la clausola da 111 milioni fissata nel contratto del vero grande obiettivo Lautaro Martinez, ha intenzione di proporre due/tre calciatori in cambio dell’argentino.

Secondo quanto raccolto da calciomercato.it, vi sarebbero stati dei contatti nelle scorse settimane tra l’Inter e l’agente del terzino sinistro. Dalla parte della dirigenza nerazzurra c’è interesse nei confronti di Junior Firpo, ma non vi è alcuna intenzione di inserire lo spagnolo all’interno della trattativa con il Toro. In tal caso, sarebbero i nomi di Vidal e Rakitic fare al caso del club di Viale della Liberazione, ma non quello del terzino in rotta da Barcellona.

