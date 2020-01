TS – Inter-Juventus, intrigo per Chong. E spunta il terzo incomodo

Il duello tra Inter e Juventus sembra esser tornato ai fasti di un tempo. Al fianco della lotta che li sta vedendo protagonisti in campionato, i due club non si stanno risparmiando colpi anche per quando riguarda il calciomercato. La società bianconera, che ha fatto la prima mossa anticipando i nerazzurri su Kulusevski, sta ammirando inerme le ultime mosse degli avversari sul punto di chiudere quattro importantissimi colpi.

Una lotta, quella sul mercato, che riprenderà anche la prossima estate quando Chiesa e Tonali su tutti rappresenteranno delle occasioni interessanti. Ma non solo, perché da qualche giorno a far gola è anche il giovane Chong, centrocampista classe 1999 in scadenza di contratto il prossimo giugno con il Manchester United. I Red Devils hanno cercato di imbastire uno scambio con lo Sporting CP per avere Bruno Fernandes, ma il giovane continua a preferire l’ipotesi italiana.

Se la Juventus si era mossa nettamente prima, vanno registrati i colloqui tra Marotta ed il suo agente per sondare la pista nerazzurra. E, a proposito di Serie A, dopo i movimenti degli ultimi giorni da parte dell’Inter sull’olandese, anche il Napoli – secondo quanto riferito da Tuttosport – si sarebbe mosso con l’agente Sinouh, avvertendo il profumo di un possibile grande affare.

