TS – Inter e Juventus si sfidano per Castrovilli e Tonali: possibile parità

Ma la sfida tra il maestro Beppe Marotta e l’allievo Fabio Paratici ovviamente non finisce qui. Se entrambi i club sembrano aver allentato il pressing per Federico Chiesa, è Sandro Tonali l’altro vero grande obiettivo condiviso da Inter e Juventus. Una partita che, nel caso dei due talenti azzurri, alla fine potrebbe chiudersi anche 1-1, senza sottovalutare la forza della Fiorentina che alla fine dei conti potrebbe pure tenere il giovane centrocampista pugliese per qualche anno a seguire.