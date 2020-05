TS – Si accende il duello Inter-Juventus per Chiesa: nuova offerta di Paratici

Sarà un’estate calda sotto il profilo del calciomercato la prossima, specialmente nel duello diretto tra Inter e Juventus. Come spesso capita, i due top club italiani condividono gli stessi obiettivi, a maggior ragione adesso che Beppe Marotta è passato in nerazzurro e per anni è stato il mentore del ds bianconero Fabio Paratici. Insomma, la scuola di provenienza è la stessa, e la voglia di dimostrare di essere l’uno migliore dell’altro calza a pennello con la rivalità storica che contraddistingue i due club. Dopo il primo round Kulusevski vinto dalla Juventus, il prossimo nome è quello di Federico Chiesa.

L’Inter, dalla sua, può vantare migliori rapporti con la Fiorentina rispetto ai bianconeri e cercherà di far valere con forza questo aspetto nei negoziati con i viola. I bianconeri, però, sono più avanti col calciatore visto che la scorsa estate avevano già trovato un principio di accordo. Secondo Tuttosport, oltre ad una ricca parte cash, la dirigenza bianconera vorrebbe proporre alla società anche una contropartita importate tra Mandragora, Romero e Rugani. Anche i nerazzurri, però, avrebbero qualche colpo in canna, visto che alla Fiorentina piacciono sia Dalbert – attualmente solo in prestito – che Radja Nainggolan.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!