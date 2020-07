TS – E’ sempre Inter-Juventus sul mercato: Dzeko l’ultimo obiettivo conteso

Giunti alle battute finali del campionato, a prender piede non può che essere il mercato dopo aver lasciato il passo per qualche settimana ai temi di campo. A far discutere nelle ultime ore è il nome di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco potrebbe infatti lasciare dopo tanti anni la Roma, anche a causa delle turbolenze societarie che hanno tolto serenità dall’intero ambiente giallorosso. Sul calciatore già la scorsa estate l’Inter aveva tenuto molto stretti i contatti, salvo poi non trovare l’accordo con il club capitolino e rinunciare ad un’improbabile maxi offerta.

Vecchio pallino di Antonio Conte, l’ex Manchester City anche oggi rappresenta uno dei primi obiettivi della società interista per l’attacco. La vera novità rispetto alla scorsa stagione, però, è rappresentata dalla potenziale concorrenza della Juventus. Con la partenza quasi scontata di Gonzalo Higuain il prossimo settembre, i bianconeri cercano un’alternativa di lusso per l’attacco che fin qui ha trovato in Milik e Lacazette i nomi più quotati. Ma attenzione anche al centravanti bosniaco che potrebbe improvvisamente scalare posizioni, secondo Tuttosport, per via degli ottimi rapporti tra il ds Paratici e l’ad della Roma Fienga.

