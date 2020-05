TS – L’Inter sorpassa la Juventus per Tonali: ecco cosa può fare la differenza

Dopo i segnali più che positivi ricevuti nel corso della giornata di ieri, questa mattina Tuttosport ha confermato che l’Inter si sta lentamente portando in una posizione di privilegio nei confronti di Sandro Tonali. Il sorpasso sulla Juventus è stato ormai operato e il club nerazzurro si è candidato ufficialmente come primo interlocutore del Brescia per averlo nei prossimi mesi. Il centrocampista classe 2000, tra l’altro, sarebbe ben contento di arrivare a Milano per un motivo in particolare.

Il prossimo anno si giocherà l’Europeo 2020 e proprio Tonali vorrebbe conquistare una volta per tutte la fiducia di Roberto Mancini per esserci. L’Inter, a differenza della Juventus, potrebbe offrire da subito un ruolo da protagonista nel proprio centrocampo al calciatore del Brescia, insieme ai due connazionali Sensi e Barella. La conferma che i bianconeri si stiano rassegnando al vantaggio interista per Tonali, infine, è data dal possibile scambio Arthur-Pjanic che la Juventus sta mettendo in piedi con il Barcellona.

