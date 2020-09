CdS – Inter, Kanté fuori mercato. Unica speranza legata ad una cessione: 2 indiziati

Le parole di Piero Ausilio su N’Golo Kanté pronunciate ieri nel giorno dell’inaugurazione del calciomercato a Rimini, hanno chiaramente scoraggiato i tifosi interisti. Il ds nerazzurro, infatti, ha parlato di colpo impossibile in riferimento al centrocampista francese, per via dei costi fin troppo alti stabiliti dal Chelsea per il suo cartellino. Gli stessi Blues, tra l’altro, sono stati piuttosto chiari con il club nerazzurro, mettendo in evidenza che verrà presa in considerazione solamente un’offerta da 50 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo, senza altre proposte che prevedano prestiti.

Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, è evidente che a queste cifre il colpo francese diventa più che proibitivo. Ma non tutte le speranze vanno perse, perché effettivamente la pista che porta a Kanté non è del tutto chiusa. L’operazione potrebbe infatti ricevere la spinta necessaria nel caso in cui l’Inter riuscisse a cedere a caro prezzo uno dei propri centrocampisti. Per arrivare al tesoretto richiesto dal Chelsea, sarà necessario sacrificare un solo elemento tra Brozovic ed Eriksen.

