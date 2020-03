GdS – L’Inter non perde di vista Kumbulla. Ha il gradimento del ragazzo, ma il costo…

Si era mossa bene l’Inter lo scorso gennaio, quando Marotta e Ausilio si erano presentati alla porta dell’Hellas Verona tentando di bloccare con qualche mese di anticipo la rivelazione del campionato Marash Kumbulla. Presa poi da altre faccende di mercato, con l’esigenza di rinforzare le fasce ed inseguire il sogno Christian Eriksen poi divenuto realtà, chiaramente la società nerazzurro ha quasi perso di vista il difensore classe 2000.

Per poco, infatti, Kumbulla non finiva al Napoli, società che a gennaio ha speso parecchi milioni e che aveva già trovato l’intesa economica con il Verona. Solamente il rifiuto del calciatore, che in Italia preferirebbe andare all’Inter, ha fatto saltare l’operazione. Il club nerazzurro farà un nuovo tentativo in estate, come ribadito da La Gazzetta dello Sport, ma la concorrenza di club come il Manchester United ha già fatto lievitare il prezzo sui 30 milioni di euro.



