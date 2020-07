TS – Inter avanti per Kumbulla: l’offerta che può convincere il Verona

Oltre che in classifica, una sfida bella e avvincente tra Inter e Lazio si sta svolgendo anche sul mercato. Il nome conteso è ovviamente quello di Marash Kumbulla, difensore centrale classe 2000 che si è messo in evidenza nell’ultima stagione nel sistema difensivo a tre uomini di Ivan Juric. Lo stesso sistema che Antonio Conte e Simone Inzaghi hanno sempre adottato nel corso del campionato per le rispettive formazioni e che, probabilmente, li ha portati ad indicare nel giovane albanese un possibile colpo per il futuro.

Se la Lazio aveva tentato il sorpasso nelle ultime settimane, l’Inter ha deciso di mettere nuovamente la freccia e bruciare la concorrenza biancoceleste. Come confermato da Tuttosport, in questo momento il club nerazzurro può vantare un netto vantaggio rispetto al club di Lotito. Per arrivare al difensore, oltre ad un’importante offerta economica, l’impressione è che Marotta e Ausilio vogliano proporre il giovane Vergani come contropartita, più il rinnovo del prestito di Salcedo.

