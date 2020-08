CdS – L’Inter prende tempo su Kumbulla, c’è un altro difensore in ballo

Sta cambiando radicalmente negli ultimi giorni la rotta del mercato dell’Inter. Come ribadito questa mattina dal Corriere dello Sport, infatti, fino a pochissimi giorni fa il club nerazzurro stava quasi per chiudere per tre importanti giovani profili: Sandro Tonali, Marash Kumbulla ed Emerson Palmieri. Nel giro di pochissimo tempo, però, le priorità del club sembrano essersi rivolte nei confronti di profili più esperti come Kolarov e Vidal, più una soluzione low cost per la sinistra come Fares.

Emblematico il caso del difensore dell’Hellas Verona, per il quale l’Inter pare avesse già raggiunto un’intesa economica con i veneti per una valutazione complessiva di oltre 30 milioni di euro, comprese due contropartite tecniche nerazzurre. La trattativa, però, si è arenata soprattutto perché il club interista ha in agenda un appuntamento con il Parma per valutare il futuro di Darmian, calciatore acquistato lo scorso anno dagli emiliani con la garanzia che a fine stagione si sarebbe trasferito a Milano. Va ribadito che l’Inter, in assenza di reali concorrenti, resta nettamente in vantaggio per Kumbulla.

