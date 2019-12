Inter, la chiave per Marcos Alonso è… la pazienza. Il Chelsea spara alto, Marotta aspetta che il prezzo si ‘sgonfi’

Mentre si continua a lavorare incessantemente per regalare Arturo Vidal a mister Conte, un’altra necessità primaria nella rosa del tecnico nerazzurro è quella dettata dalla necessità di arrivare ad un esterno sinistro. Le condizioni molto precarie del ginocchio di Asamoah, infatti, impongono la necessità di andare sul mercato per acquistarne un eventuale sostituto, dato che, fin quando il ghanese sarà costretto ai box, Conte può puntare solo su Biraghi (Dimarco non è considerato pronto, mentre Candreva, D’Ambrosio e Lazaro, sulla sinistra, sono adattati).

La Gazzetta dello Sport rilancia con grande forza la candidatura di Marcos Alonso, ritenuto il preferito del tecnico nerazzurro che, avendolo già allenato, ne conosce bene punti di forza e di debolezza. Una caratteristica molto apprezzata dello spagnolo è l’abilità a calciare le punizioni, nervo scoperto dell’Inter ormai da anni. L’ultima rete su calcio di punizione diretto, infatti, è arrivata nella stagione 2017/18. Il Chelsea per ora spara alto, chiedendo circa 35 milioni di euro: Alonso, però, non è centrale (per usare un eufemismo) nel progetto di Lampard, motivo per cui Beppe Marotta non ha fretta ed attende che il prezzo si sgonfi. Le alternative fin qui considerate sono Emerson Palmieri, Darmian e Kurzawa.

