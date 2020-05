SM – L’Inter sta lavorando per Lacazette! Si pensa ad uno scambio: due nomi proposti all’Arsenal

Per un attaccante in ascesa che sogna la Premier League, un altro che dal campionato inglese potrebbe presto partire nel momento migliore della propria carriera. Sfumato sostanzialmente Timo Werner, che come ammesso da Piero Ausilio nell’intervista di questo pomeriggio sembra non essere interessato all’opzione italiana, l’Inter potrebbe attingere dall’Inghilterra per un centravanti diverso dal tedesco del Lipsia, sia per caratteristiche tecniche ma soprattutto per età.

Stando a quanto riferito nel notiziario di Sportmediaset, l’ultimo nome per l’attacco nerazzurro nel caso in cui Lautaro Martinez dovesse realmente partire è quello del 29enne Alexandre Lacazette. Il centravanti francese non è nuovo negli ambienti interisti ed uno con la sua esperienza e fisicità si troverebbe bene nel tandem con Lukaku. Con i Gunners si potrebbe addirittura intavolare uno scambio con Matias Vecino, o in alternativa con Ivan Perisic se non si trovasse un nuovo accordo con il Bayern Monaco per il riscatto.

