MD – L’Inter accelera per Lacazette: Cavani e Werner fuori dai piani

Ha cambiato sensibilmente obiettivi per l’attacco Piero Ausilio rispetto a quanto circolato nelle ultime settimane. In seguito alle rivelazioni che il direttore sportivo dell’Inter ha affidato all’intervista rilasciata sui canali di Sky Sport, il club nerazzurro avrebbe definitivamente accantonato i nomi di Timo Werner ed Edinson Cavani per l’attacco in caso di cessione di Lautaro Martinez. Ricordiamo infatti che, qualora l’argentino non dovesse partire, per il reparto avanzato non verrebbero programmati movimenti importanti.

In ogni caso, gli uomini di mercato dell’Inter stanno tenendo conto di questa eventualità visto che il Barcellona non sembra intenzionato a mollare il Toro neanche per un millimetro. Dalla Spagna, in particolare il Mundo Deportivo, confermano le voci secondo cui i nerazzurri sarebbero interessati ad Alexandre Lacazette. Il centravanti dell’Arsenal ha 29 anni ed una valutazione piuttosto alta e sarebbe diventato la prima opzione per sostituire Lautaro, in quanto partner ideale per affiancare Romelu Lukaku in avanti.

