Inter-Barcellona, Marotta ha vinto su tutta la linea: ora via al rinnovo per Lautaro Martinez!

Lo scontro tra titani che ha visto affrontarsi il Barcellona e l’Inter, con tutta probabilità, avrà un solo, grande vincitore: Beppe Marotta. L’ad nerazzurro, infatti, ha tenuto duro fin dai primi giorni su Lautaro Martinez, chiarendo come il club non avrebbe avuto né la necessità, né la volontà di cederlo. Un eventuale addio, quindi, si sarebbe concretizzato solo a fronte del pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro. I catalani, nel frattempo, hanno cercato tutte le formule e tutti gli incastri possibili per convincere i nerazzurri, senza però avere successo.

Inter, ecco la strategia per il rinnovo di Lautaro Martinez

Non solo: stando alle ultime indiscrezioni, il presidente della Liga Javier Tebas potrebbe anche dare il colpo di grazia a Bartomeu: è in via di approvazione, infatti, un provvedimento economico che obbligherà le big del campionato spagnolo a non poter investire tutti i soldi incassati dalle cessioni, ma solo una parte. A fronte di questo, quindi, in casa Inter si passa allo step successivo: il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. L’edizione odierna di Tuttosport ne spiega i possibili risvolti: l’ingaggio dovrebbe passare dagli attuali 2,5 milioni annui a circa 5,5 (difficile pensare che si alzi direttamente fino ai 7/7,5 di Lukaku ed Eriksen) più bonus, mentre la clausola rescissoria dovrebbe essere innalzata o, addirittura, rimossa. Mantenendo però, come giusto che sia, un ‘patto d’onore’ che prevede la valutazione di qualsiasi offerta arrivi per il Toro fin dalle prossime sessioni di mercato.

