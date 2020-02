Lautaro Martinez, la Spagna chiama: Barcellona e Real Madrid pronte a duellare per il “Toro”

Barcellona, Real Madrid, Chelsea: c’è la fila per Lautaro Martinez, che in due anni di tempo si è preso letteralmente la scena a Milano, sponda nerazzurra. L’Inter lo acquistò nell’estate del 2018 dal Racing per 25 milioni di euro, oggi, l’argentino ne vale almeno 100 di milioni.

Come detto, diversi club stanno prendendo informazioni sulla punta argentina che, dopo una prima stagione contrassegnata da 9 gol e un impiego altalenante, ora insieme a Lukaku è un punto fermo della squadra di Conte. In stagione sono 16 le reti segnate dal sudamericano che inoltre, ha mostrato costanti miglioramenti a livello tecnico e di personalità.

Il Toro, per quanto risulti uno dei giocatori più iconici dell’Inter, guadagna infatti 1,5 milioni più bonus, un quinto del compagno di reparto Romelu. La richiesta di 5 milioni spaventò l’ad Marotta questa estate, che prese tempo, lo stesso tempo che ora sta per scadere. Il problema infatti è che Lautaro, dimostrando di essere un centravanti di spessore internazionale, riuscendo anche a diventare un titolare dell’Argentina di Messi, ha attirato su di sé le attenzioni dei maggiori club europei, quindi la vicenda rinnovo deve assolutamente essere risolta.

Lautaro è coperto da una clausola rescissoria di 111 milioni da pagare in unica soluzione ed esercitabile fra l’1 e il 15 luglio. Secondo quanto è riportato dal Corriere della Sera, da settimane un intermediario che vanta rapporti di estrema familiarità sia con i blaugrana sia con il management interista tesse la tela delle relazioni diplomatiche tra le due società.

“Va via dall’Inter solo chi lo chiede” ha dichiarato Marotta prima della sfida con la Lazio. Con la squadra in piena corsa scudetto, Conte giustamente non vuole pensarci, a maggio si tirerà la riga e si trarranno le somme.

