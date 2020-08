Inter, Lazaro saluta: domani le visite mediche col Borussia Mönchengladbach

Il futuro di Valentino Lazaro è ormai deciso. Dopo essere arrivato l’estate scorsa all’Inter ma non aver mai convinto al 100%, la società ha deciso di darlo in prestito sul mercato al Newcastle, esperienza nella quale non ha sfigurato. Il diritto di riscatto di cui godeva il club inglese non è però stato esercitato, scenario che ha quindi costretto il club nerazzurro a trovargli una nuova sistemazione. Ed ora, come riporta il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, il futuro dell’austriaco si è delineato.

Nella giornata di domani, infatti, Lazaro effettuerà le visite mediche per il Borussia Mönchengladbach, club tedesco che crede in lui e ha deciso di portarlo in squadra in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<