Mercato – L’Inter cerca un vice Lukaku: Giroud sempre in pole, Milik e Llorente alternative

Non si ferma mai il lavoro dei dirigenti nerazzurri sul fronte mercato. Come anticipato da qualche giorno, infatti, Piero Ausilio sta già programmando per la prossima estate, cercando di anticipare le mosse da mettere in atto così ed allestire una rosa quasi al completo al servizio di Antonio Conte già per i primi giorni di luglio. Uno dei tasti su cui preme particolarmente il tecnico leccese, riguarda infatti la programmazione anticipata della stagione.

Così, una delle esigenze prioritarie riguarderà il reparto offensivo dove, al di là di come finirà per Lautaro Martinez, servirà a prescindere un vice Lukaku. Il nome in pole position – come raccontato stamattina su Tuttosport – rimane sempre quello di Giroud, libero da vincoli a fine stagione dopo la scadenza contrattuale con il Chelsea. In virtù della concorrenza della Lazio sul francese, il club nerazzurro ha già individuato due alternative per l’estate: la prima fa capo alla suggestione Milik, mentre la seconda al buon vecchio Llorente già vicino all’Inter nei mesi scorsi.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!