Inter made in Italy: tra Chiesa e Tonali, ecco il preferito di Conte

L’Inter continua a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione in attesa di capire quando si potrà tornare in campo per terminare la stagione attuale. I telefoni in Via della Liberazione sono bollenti e Beppe Marotta proverà a regalare a mister Antonio Conte una rosa ancora più competitiva.

Come riporta Tuttosport l’idea è quella di puntare sul made in Italy. Il gruppo di italiani in una squadra è ritenuto per la società una condizione quasi imprescindibile, ed ecco che gli obiettivi numero uno per il mercato sono proprio due gioielli della Nazionale: Federico Chiesa e Sandro Tonali. I nerazzurri in realtà avrebbero messo gli occhi anche su un altro giocatore della Fiorentina – Gaetano Castrovilli – ma i viola lo hanno dichiarato incedibile.

L’Inter ha per ora messo al primo posto l’esterno, cercando di battere la concorrenza della Juventus. Secondo il quotidiano dunque sarebbe Chiesa il prescelto dei nerazzurri, visto che per il centrocampo il pallino è sempre Arturo Vidal.



