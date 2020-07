GdS – L’Inter riflette su Mandzukic: può fare il vice Lukaku

Prosegue l’identikit sul centravanti che Antonio Conte vorrebbe la prossima stagione nelle vesti di vice di Romelu Lukaku. Dopo i soliti nomi che portano a vecchie conoscenze nerazzurre come Olivier Giroud – tra l’altro ancora una volta a segno ieri pomeriggio con il suo Chelsea – ed Edin Dzeko, in orbita di calciomercato interista spunta anche Mario Mandzukic. L’ex Juventus si è infatti svincolato dall’Al-Duhail e potrebbe far comodo al tecnico leccese per il reparto avanzato.

Ad incentivare i contatti potrebbe anche essere il rapporto che lega l’attaccante all’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta. Il fatto poi che possa essere acquistato a parametro zero, lo rende ancor più appetibile agli occhio del club nerazzurro. Come ricordato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, il suo eventuale arrivo non sarebbe vincolato né alla partenze di Lautaro Martinez né a quanto ne sarà del futuro di Alexis Sanchez. Mandzukic verrebbe all’Inter per fare la quarta punta, agevolando la partenza in prestito del giovane Esposito e i piani di Conte che vuole calciatori d’esperienza e soprattutto un vice-Lukaku dal fisico importante. Per la Gazzetta il ritorno del croato in Serie A è più di un’opzione e l’Inter c’è.

