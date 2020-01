Inter, Marotta apre le trattative per Tonali: il prezzo è altissimo, ma Zhang approva

Dopo aver perso Dejan Kulusevski, finito alla Juventus, l’Inter non resta con le mani in mano e apre le trattative per portare Sandro Tonali a Milano in quel di giugno. Il centrocampista del Brescia è un pupillo di Beppe Marotta, che questa volta non vuole farsi scappare il colpaccio e intende anticipare la Juventus per accaparrarselo. Un tavolo di trattativa, scrive La Gazzetta dello Sport, è già stato aperto con il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino.

La valutazione del talentuoso centrocampista non si discosterà molto dai 44 milioni di euro che la Juventus ha sborsato per assicurarsi Kulusevski, ma questa volta Marotta avrà il benestare totale di Steven Zhang. Esborsi onerosi, se avanzati per profili giovani e futuribili, sono infatti ben visti dalla proprietà, il cui diktat avanzato alla proprietà è stato proprio questo.

