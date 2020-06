GdS – Inter, fissato il colloquio con il Chelsea per Emerson Palmieri

Torna vivo dalle parti di viale della Liberazione il nome di Emerson Palmieri sul fronte delle entrate. Sulla corsia di sinistra, infatti, l’Inter opererà diversi cambiamenti. A partire da Cristiano Biraghi, il quale dovrebbe rientrare alla Fiorentina dal prestito, passando per Asamoah destinato alla partenza. Unico certo della permanenza può invece dirsi Ashley Young, già riscattato dal club nerazzurro su ammissione di Piero Ausilio nell’intervista rilasciata pochi giorni fa.

Chiaro che, soprattutto per età, il terzino inglese non potrà garantire un numero elevatissimo di partite nella prossima stagione. Così, Antonio Conte avrebbe indicato il profilo di Emerson Palmieri come potenziale titolare nel suo 3-5-2. A tal proposito, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Marotta avrebbe già fissato nei prossimi giorni un incontro con il Chelsea per discutere del trasferimento dell’italo-brasiliano, protagonista annunciato della Nazionale di Roberto Mancini dei prossimi anni.

