Inter, Marotta consolida il muro difensivo: pronto il rinnovo per Skriniar e De Vrij

Lunga analisi di Repubblica sul futuro di Lautaro Martinez ma anche delle altre mosse in casa Inter, con il rinnovo ormai definito di Milan Skriniar e le trattative pronte per il suo compagno di reparto Stefan De Vrij. La società nerazzurra è determinata a consolidare la difesa di Antonio Conte e non ha alcuna fretta per il rinnovo del partner d’attacco di Romelu Lukaku.

L’ex centrale della Lazio e lo slovacco, saranno, dunque, ancora protagonisti all’Inter. Entrambi prolungheranno i loro accordi, con l’olandese che seguirà il compagno di reparto che ha già firmato il rinnovo di contratto. La società di Viale della Liberazione valuta in maniera diversa la situazione per Lautaro Martinez, che piace da tempo al Barcellona. Marotta e Ausilio si sentono forti della scadenza dell’attuale accordo nel 2023 e della clausola da 111 milioni.

