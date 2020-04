TS – L’Inter fa sul serio per Martinez Quarta: clausola e cifre del possibile accordo

La prerogativa per Antonio Conte da qui in avanti sarà quella di aggiungere alla rosa nerazzurra dei calciatori innanzitutto duttili. E’ proprio per questo motivo che l’identikit del giovane Martinez Quarta di proprietà del River Plate ha sin da subito convinto la società nella figura del vice presidente Javier Zanetti. Negli ultimi mesi, il centrale di difesa classe 1996, nella squadra di Gallardo ha praticamente svolto qualsiasi ruolo del reparto arretrato, muovendosi con disinvoltura anche nel sistema a tre.

Come ribadito da Tuttosport, sul suo cartellino pende una clausola rescissoria da 22 milioni di euro. L’Inter, che ha già portato avanti le discussioni con il River Plate, punta invece a chiudere l’accordo sui 15-18 milioni. Non tramontano comunque altri profili utili per la difesa: dal 32enne Vertonghen in scadenza di contratto con il Tottenham, al giovanissimo classe 2000 Kumbulla che invece ha una valutazione già oltre i 30 milioni. Sul taccuino di Ausilio restano pure Izzo e N’Dika.

