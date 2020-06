Sul mercato Conte non ha dubbi. Tuttosport: “Nelle sue priorità Vidal viene prima di Tonali!”

Arturo Vidal più di Sandro Tonali. Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport, Antonio Conte non condividerebbe i dubbi della società – in primis di Marotta – sul cileno del Barcellona. Non solo: nella sua scala delle priorità, il Guerriero verrebbe addirittura prima del talento del Brescia, ormai vicinissimo a vestire il nerazzurro. Il motivo è presto detto: Tonali, pur essendo considerato – anche da Conte – uno straordinario prospetto, rientra nel rango ‘dei Barella‘ e ‘dei Sensi‘, ovvero calciatori che arrivano dalla provincia e privi quindi di qualsiasi esperienza internazionale.

Ed ecco perché Conte, che conosce i limiti della sua squadra, sa bene che, a maggior ragione in caso di addio di Godin, leader carismatici con centinaia di partite alle spalle servirebbero come il pane. Steven Zhang, pur non condividendo la scelta di puntare su ultratrentenni molto costosi, sembra però aperto ad accontentare il suo allenatore. Qualora l’Inter concludesse bene la stagione, scrive sempre Tuttosport, il presidente interista potrebbe ‘ricompensare’ Conte col regalo-Vidal, anche per dimostrargli la grande fiducia che la proprietà ha di lui.

