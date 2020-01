Inter, arrivano i soldi per il mercato: paga tutto… Gabigol!

Come anticipato nella giornata di ieri, Gabigol si è finalmente convinto ad accettare la ricchissima proposta contrattuale del Flamengo fino al 2024. Il club brasiliano garantirà ben 3,5 milioni di euro netti a stagione, più bonus, circa 500 mila euro in meno della richiesta iniziale del giocatore. A questo punto manca solamente l’accordo economico con l’Inter, prima di avere il via libera definitivo per le firme sui contratti.

Chiaramente, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, per l’Inter si tratta di una buonissima notizia. Già nel mese di novembre i due club avevano trovato un principio di accordo sulla base di 18 milioni di euro più una percentuale del 20% sulla futura rivendita dell’attaccante. Dopo l’incredibile chiusura da record della stagione di Gabigol, però, Marotta e Ausilio puntano ad ottenere qualche milioncino in più dalla sua cessione, da investire immediatamente nel mercato in entrata.

