Inter, quanti ritorni di fiamma in questo mercato. Da Vidal a Darmian e Kolarov, manca solo… Lavezzi!

Calza a pennello la citazione di Antonello Venditti presente questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, tratta dal brano ‘Amici mai’: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Perché il mercato sin qui condotto dall’Inter, oltre che low cost, si può riassumere anche come quello dei ritorni di fiamma. Da Aleksander Kolarov, passando per Arturo Vidal e Matteo Darmian, si tratta di profili che nell’ultimo biennio sono stati puntualmente accostati al club nerazzurro per ogni sessione di calciomercato, sia estiva che invernale.

Manca a questo punto il solo Lavezzi, l’argentino che ciclicamente veniva dato tra gli obiettivi dell’Inter, ma che la maglia nerazzurra non l’ha mai indossata. Peccato che il Pocho si sia però ritirato da qualche mese, così che il club interista dovrà ‘accontentarsi’ dei tre calciatori di cui sopra. Per Kolarov, ricordiamo che l’intesa è già stata raggiunta sia con la Roma sulla base di un riconoscimento economico da 1,5 milioni di euro, che con il calciatore per un contratto da un anno con opzione per il secondo da 3,5 milioni. Per visite mediche ed ufficialità si aspetta il ritorno in Italia del serbo dagli impegni con la sua Nazionale.

Ore di attesa invece per il centrocampista cileno, nel bel mezzo di una trattativa per rescindere il contratto che lo lega al Barcellona per un altro anno. Vidal vorrebbe già essere a disposizione di Conte per il raduno di lunedì ad Appiano Gentile, ma per farlo dovrà rinunciare allo stipendio che gli spetterebbe nella prossima stagione in Spagna. Infine Darmian, calciatore per il quale l’Inter sborserà 5 milioni di euro per averlo dal Parma. Accordo già raggiunto con il terzino: per la chiusura dell’operazione il club nerazzurro aspetta solamente di ricevere liquidità da una delle tante cessioni previste nella propria rosa.

