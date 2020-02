Inter-Mertens, Schira sul possibile arrivo dell’attaccante del Napoli: “I contatti continuano: quella nerazzurra la migliore proposta finora”

Il derby vinto in rimonta potrà dare sicuramente una grossa spinta all’Inter in vista delle prossime gare, a partire dalla sfida con il Napoli in Coppa Italia di mercoledì sera. A proposito degli azzurri, in chiave questa volta di mercato piuttosto che di campo, attenzione puntata su Dries Mertens. Il calciatore belga, infatti, il quale contratto in scadenza è da tempo seguito dall’Inter, pronta ad assicurarsi a le prestazioni dell’attaccante.

A tal proposito secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, sarebbe tutt’altro che peregrina l’ipotesi Mertens-Inter. Contatti che proseguono infatti tra il belga e il club nerazzurro, che al momento sarebbe la squadra che ha proposto la migliore offerta al calciatore che si liberebbe a giugno dal Napoli.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!

molto più forte perché ha preso Conte

paolo ciarravano. Brozovic