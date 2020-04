TS – Inter-Mertens è partita aperta: Lukaku spinge, Marotta valuta

Da qualche anno in casa Inter va di moda il parametro zero. Oltre ai numerosi investimenti a suon di milioni che sul mercato la dirigenza ha realizzato nelle ultime stagioni, uno o due calciatori a costo zero li ha sempre piazzati. Dal colpaccio de Vrij e l’arrivo di Asamoah dell’estate 2019, a Diego Godin lo scorso anno dopo averlo bloccato con diversi mesi di anticipo. Adesso, però, tra i vari profili in scadenza nei prossimi mesi i nomi in pole position sono quelli di Dries Mertens e Olivier Giroud.

Entrambi, del resto, potrebbero arrivare i nerazzurro. Il francese nel ruolo di vice Lukaku, il belga come jolly chiamato a sostituire il ritorno a Manchester di Sanchez. Come rivelato da Tuttosport, dopo aver saputo dei nuovi problemi legati al rinnovo con il Napoli, l’Inter si sarebbe rituffata su Mertens. L’attaccante azzurro, che aveva praticamente trovato l’accordo ad inizio marzo sulla base di 4 milioni a stagione, aveva chiesto al presidente De Laurentiis di rinunciare a procedere in giudizio con la squadra per la questione delle multe.

La seccatura del numero uno del Napoli dinnanzi a questa richiesta ha congelato del tutto i negoziati, permettendo a club come l’Inter – che di milioni sarebbe disposta ad offrirne ben 5 – di tornare sul ragazzo. Davanti alla concorrenza di club come Chelsea e Monaco, infine, il club nerazzurro ha trovato in Lukaku uno sponsor importante, che da diversi mesi sta cercando di convincere il connazionale belga a raggiungerlo a Milano.

