CdS – Inter, c’è l’intesa con Mertens sull’ingaggio: ma Napoli e Chelsea restano in agguato

Manca poco più di un mese e mezzo alla scadenza del contratto che lega Dries Mertens al Napoli. Una volta superata la scadenza del 30 giugno – in attesa di capire se l’accordo potrà essere prolungato anche solo per un breve lasso di tempo al fine di portare a termine la stagione qualora dovesse riprendere il campionato – l’attaccante sarà libero di scegliere la nuova destinazione. Lo stesso Napoli, con il quale dopo i segnali positivi di inizio marzo si è registrata una nuova rottura, sa che al momento non ci sono margini per un rinnovo in tempi brevi.

Come riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, l’Inter è in pole per avere tra qualche mese Dries Mertens. Il club nerazzurro non ha mai interrotto i contatti con l’entourage del belga ed avrebbe già raggiunto l’intesa sui 4,5 milioni di euro a stagione per l’ingaggio. Mancherebbe da definire il premio alla firma e i bonus da aggiungere, ultimi dettagli prima del sì definitivo. Una fumata bianca che però tarda ancora ad arrivare a causa della concorrenza del Chelsea, sul belga dallo scorso gennaio, e dello stesso Napoli che tenterà nuovamente di convincere l’attaccante a restare con un nuovo contratto.

