Mercato – Inter, Messi è davvero possibile? Cifre e costi dell’operazione

Sarà stato sincero l’ad Beppe Marotta a definire l’operazione Messi impossibile per qualsiasi club italiano? Probabilmente potremmo non scoprirlo mai, ma senz’altro stiamo parlando di uno degli affari che sulla carta potrebbe rivelarsi il più caro di sempre nella storia del calcio italiano, ancor superiore a quello di Cristiano Ronaldo. Secondo le stime de La Gazzetta dello Sport, riuscendo ad avere l’argentino a costo zero, solamente l’ingaggio peserebbe circa 260 milioni di euro per il club acquirente in caso di quadriennale.

Consideriamo, infatti, che Messi a Barcellona guadagna 50 milioni netti a stagione per quanto riguarda lo stipendio. Grazie al Decreto Crescita, però, l’Inter riuscirebbe a ‘cavarsela’ con un costo complessivo di 65 milioni lordi a stagione, sostanzialmente poco sopra i 58 sborsati dalla Juventus annualmente per Cristiano Ronaldo, che invece a stagione ne guadagna 30 netti. Andrebbero comunque valutate anche le stime sui benefici che un acquisto come Messi porterebbe all’Inter, visto che in questi casi, grazie ai ricavi commerciali che ne derivano, spesso è lo stesso calciatore a ‘ripagarsi’ buona parte dello stipendio.

