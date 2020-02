TS – L’Inter ha la forza per acquistare Messi: il maxi-ingaggio chiesto dall’argentino

Sono arrivate anche a Barcellona le parole pronunciate dall’ex direttore sportivo blaugrana Ariedo Braida, in merito al possibile addio di Leo Messi. Tra il calciatore e la società si è evidentemente rotto qualcosa, complice l’ultimo scontro avuto tra la squadra ed il ds Eric Abidal. Dal momento che sognare non costa nulla, anche l’Inter – come altri club inglesi – un pensierino nei confronti dell’argentino lo sta facendo. Si tratta pur sempre di uno dei calciatori più forti di tutti i tempi e sarebbe quasi un delitto non provarci almeno inizialmente.

Secondo quanto scritto da Tuttosport, poi, l’Inter potenzialmente potrebbe anche avere la forza economica per sostenere l’acquisto di un fenomeno come Messi, ma servirebbero ulteriori entrate che l’arrivo dello stesso argentino potrebbe garantire. Innanzitutto l’aumento dei prezzi degli abbonamenti e dei biglietti. Ma il club avrebbe poi un altro peso nella contrattazione delle sponsorizzazioni, a partire da quella di maglia che vedrà Pirelli uscire di scena il 30 giugno 2021. Con Messi la forza al tavolo dell’Inter sarebbe altissima e non sarebbe assurdo pensare a una richiesta superiore ai 50 milioni l’anno, visto che già ora Suning sta cercando un partner che garantisca almeno il doppio di Pirelli (19 milioni nell’ultima stagione, grazie al bonus Champions).

