GdS – Suggestione tra Inter e Milan: scambio Vecino-Kessie in vista?

Calciatore che la scorsa estate Antonio Conte aveva voluto trattenere per metterlo alla prova in questi primi mesi, sembra che Matias Vecino non abbia completamente rapito il tecnico nerazzurro. Non solo il feeling tra i due non è scattato in questa prima parte di stagione, ma secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport il tecnico leccese non avrebbe proprio digerito alcuni comportamenti adottati dal centrocampista uruguagio.

Così, in casa Inter è tornato nuovamente di moda il nome di Franck Kessie. Anche il Milan ha avuto più di un problema con l’ivoriano e se ne libererebbe ben volentieri. Secondo la rosea, nerazzurri e rossoneri starebbero così pensando di fare uno scambio alla pari. Ai primi di dicembre, ad esempio, si era già parlato di Kessie all’Inter con Gagliardini sulla sponda opposta. Poi, quell’opzione era svanita, salvo tornare ora d’attualità con l’inserimento dell’ex Fiorentina.