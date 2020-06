TS – La strategia dell’Inter per avere Morata: una contropartita può convincere Simeone

In attesa di capire l’evoluzione della trattativa con il Barcellona per Lautaro Martinez, nell’elenco dei possibili sostituti del Toro il nome di Alvaro Morata continua a tenere banco in casa nerazzurra. Effettivamente, dando uno sguardo ai possibili centravanti sul mercato della prossima estate, lo spagnolo è quello che più si avvicina alle caratteristiche dell’attaccante argentino e potenzialmente potrebbe pure avere un buon feeling con un compagno di reparto come Romelu Lukaku.

Questa mattina, Tuttosport ha cercato di fare chiarezza sull’eventuale operazione con l’Atletico Madrid, ipotizzando anche le primissime cifre. L’attaccante spagnolo ha infatti un valore complessivo di 65 milioni di euro, una cifra abbastanza alta che l’Inter punterebbe così ad abbassare inserendo una contropartita in cambio. Al Cholo Simeone, ad esempio, è sempre piaciuto Matias Vecino, centrocampista che prima nel 2016 e poi nel 2018 è stato avvicinato dai colchoneros.

Il suo cartellino, valutato sui 25 milioni di euro, potrebbe dunque consentire ai nerazzurri di far abbassare la parte cash da versare all’Atletico Madrid sui 40 milioni. Gli spagnoli, che stanno trattando nel frattempo Edinson Cavani a parametro zero, non considerano Morata un incedibile e con la giusta offerta potrebbero sacrificarlo. L’interesse dell’Inter, lo ricordiamo, resta comunque legato interamente allo stato dei lavori che riguarda Lautaro Martinez. La priorità del club è quella di trattenere l’argentino con tutte le proprie forze ma, qualora non dovesse essere possibile, vorrebbe non farsi trovare impreparata negli eventuali interventi sul mercato.

