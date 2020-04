GdS – Inter disposta a rilanciare Nainggolan e Perisic: per Icardi nessuna chance

Potrebbe cambiare in corso d’opera la strategia l’Inter per quanto riguarda il mercato dei prossimi mesi. Come suggerito questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il club della famiglia Zhang potrebbe rivalutare i tre calciatori ceduti forzatamente in prestito la scorsa estate. Se per Icardi non sembrano esserci margini per ricucire un rapporto ormai logoro con l’intero ambiente, per quanto riguarda Radja Nainggolan e Ivan Perisic potrebbe rivelarsi tutt’altra storia.

L’idea principale del club resta comunque quella di cederli per il prezzo pattuito ai rispettivi club. Icardi per 70 milioni al Paris Saint Germain, Perisic per 25 al Bayern Monaco, mentre Nainggolan quasi certamente tornerà ad Appiano Gentile. L’intenzione dell’Inter è quella di non svendere i propri calciatori, soprattutto in vista di un momento economico che si preannuncia poco felice. Per cui, o verrà sborsata la cifra concordata, oppure torneranno a Milano.

Antonio Conte, che la scorsa estate pur di non creare alcun problema al suo arrivo si allineò al pensiero della società, adesso avrebbe l’okay degli stessi dirigenti. Se Perisic andrebbe nuovamente lavorato, viste le difficoltà dello scorso precampionato nel modulo di Conte, Nainggolan sarebbe invece il calciatore perfetto per caratteristiche nel centrocampo nerazzurro. Per il belga non tramonta comunque l’ipotesi di un possibile affare incrociato con la Fiorentina per portare all’Inter uno tra Chiesa e Castrovilli.

