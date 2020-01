Sky – Contatti Inter-Napoli: accordo raggiunto per Politano, Llorente in vantaggio su Giroud. Solo un’idea Allan-Vecino

Continuano senza sosta i contatti tra Inter e Napoli per i diversi affari attualmente in ballo tra i due club. Oltre alla dirigenza nerazzurra al gran completo, a Milano in questi ultimi giorni si trova anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, pronto a definire i dettagli del trasferimento di Matteo Politano. Come raccontato da Fabrizio Romano su Sky Sport, l’accordo tra i due club è stato raggiunto, sulla base del prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto a 25 milioni.

L’Inter nel frattempo sta valutando anche il prestito per sei mesi di Fernando Llorente. Al momento lo spagnolo sembra essere leggermente in vantaggio rispetto ad Olivier Giroud per sbarcare a Milano. Come anticipato ieri sera, l’altra idea porta allo scambio Allan-Vecino. Possibilità più complicata per via di valutazioni diverse, ma i buoni rapporti tra le due società potrebbero facilitare l’eventuale trattativa.

