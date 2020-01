Sky – Inter-Napoli, c’è l’intesa totale su Politano: manca il sì del calciatore

Procede spedita l’operazione tra Inter e Napoli per Matteo Politano. Dopo i negoziati delle ultime 24 ore, le due società sembrano aver raggiunto un accordo di massima sulla base del trasferimento a titolo definitivo già a gennaio. Operazione complessiva da 25 milioni di euro: bruciata la concorrenza della Roma che stava invece lavorando su un prestito fino a giugno con eventuale obbligo o diritto di riscatto.

Come riferito da Fabrizio Romano in diretta su Sky Sport 24, per la fumata bianca manca solo il sì del calciatore. Visto l’affetto di Politano nei confronti della piazza giallorossa, l’esterno interista starebbe attendendo un pareggio dell’offerta da parte del club capitolino. Qualora la Roma non riuscisse però ad accontentare le richieste dell’Inter, allora per il calciatore non sarebbe un problema accettare il Napoli che solo due anni fa aveva sfiorato.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!