Inter, new entry per la fascia sinistra: si tratta di Ken Sema dell’Udinese. I dettagli

Oltre ai diversi profili attenzionati fino ad ora dal mercato c’è una vera e propria new entry per la fascia sinistra dell’Inter. Si tratta di Ken Sema, esterno classe 1993 dell’Udinese in prestito dal Watford. Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport ci sarebbe anche lui tra i calciatori presenti sulla lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Il nome più caldo rimane comunque quello di Emerson Palmieri, con alla finestra anche Marcos Alonso, Robin Gosens e David Alaba.

Ken Sema è un esterno sinistro svedese di origini congolesi. Classe 1993, quest’anno ha collezionato 29 presenze condite con due gol ed un assist. L’operazione sarebbe evidentemente low-cost, poiché lo status del giocatore è inferiore rispetto a tutti gli altri profili che l’Inter sta seguendo. Le buone prestazioni offerte quest’anno in maglia Udinese però, secondo Tuttosport, avrebbero spinto Marotta ed Ausilio a considerare anche lui tra i papabili per la fascia sinistra della prossima stagione.

