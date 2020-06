“No a Guardiola, sì al progetto Conte”: svelati i motivi della scelta di Hakimi

L’Inter ha entrambe le mani su Achraf Hakimi. L’esterno marocchino, di proprietà del Real Madrid, ha incantato gli occhi degli appassionati di calcio durante il prestito al Borussia Dortmund. Un biennio nel quale, in particolare in questa seconda annata, si è messo in luce soprattutto per le sue doti offensive, che gli hanno fruttato ben 5 gol e 10 assist in 32 presenze in Bundesliga (a cui si aggiungono 4 gol in 8 presenze in Champions League).

El Chiringuito, inoltre, ha rivelato i motivi che hanno spinto Hakimi a dire no a Pep Guardiola e sì all’Inter. Non è ancora certo, infatti, che il Manchester City possa partecipare alla prossima edizione della Champions League, motivo per cui Hakimi, che vuole essere titolare nel suo nuovo club, avrebbe detto sì all’Inter. Conte, infatti, gli garantirà la titolarità indiscussa e, con ogni probabilità, anche la presenza in Champions League, per la quale l’Inter ha un buon vantaggio sul quinto posto. Il colpaccio di mercato è sempre più vicino.

