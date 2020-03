Inter, nome nuovo per il dopo Handanovic: si pensa anche a Sepe

Samir Handanovic rimane uno dei giocatori più importanti della rosa dell’Inter, non solo per il ruolo di capitano. Tuttavia, data l’età anagrafica e anche i recenti problemi fisici, per quanto sia una scelta dolorosa, bisogna guardare al futuro e prepararsi ad un suo prossimo addio. Ecco perché al vaglio degli osservatori nerazzurri ci sono diversi nomi interessanti di giovani portieri di belle speranze. Oltre a Musso dell’Udinese, protagonista di un’ottima stagione in Friuli, Cragno del Cagliari e Radu, ancora di proprietà dei nerazzurri, un nuovo candidato spunta un po’ a sorpresa.

Si tratta di Luigi Sepe, ex Napoli ora in forza al Parma. Stando a quanto riportato da Sky Sport potrebbe essere proprio lui l’erede del portierone sloveno. Sicuramente, rispetto agli altri candidati, risulterebbe un’operazione molto più vantaggiosa sotto l’aspetto economico. Resta però da capire se Sepe possa davvero essere all’altezza di essere il numero uno assoluto della porta nerazzurra oppure subentrare come secondo portiere.

