Inter, occhi su Chong dello United: incontro con l’agente, si parla anche di Amrabat

Sebbene in serata sia in programma, a San Siro, l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Cagliari di Rolando Maran, in casa Inter non si smette di pensare al mercato. Il colpo principale resta quello legato a Christian Eriksen, mentre oggi, nella sede nerazzurra, si è presentato Sinouh Mohamed, agente di due calciatori che l’Inter segue con discreta attenzione. Il motivo vero della visita del procuratore riguarda Tahith Chong, esterno classe 1999 del Manchester United.

Il calciatore olandese, in scadenza a giugno, è seguito anche da altre big ma l’agente lo avrebbe offerto all’Inter proprio in queste ore. Il secondo calciatore rappresentato da Mohamed è Sofyan Amrabat, centrocampista dell’Hellas Verona che piace molto anche al Napoli. I discorsi con la società partenopea, scrive gianlucadimarzio.com, sono più avanzi, motivo per cui l’Inter ha deciso di farsi momentaneamente da parte per evitare di sostenere operazioni di disturbo, che non sono nelle idee di Beppe Marotta. Solo nel caso in cui si arenasse la trattativa col club di De Laurentiis i nerazzurri potrebbero rifarsi sotto.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!