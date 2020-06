Inter, oggi è l’Hakimi-day: visite mediche e firma, ma niente bagno di folla

Achraf Hakimi è ormai un nuovo giocatore dell’Inter. Manca solo la firma sul contratto per definire il passaggio in nerazzurro dell’esterno marocchino, che Beppe Marotta ha strappato al Real Madrid per 40 milioni di euro più 5 di bonus. Un colpo sensazionale per il 3-5-2 di Antonio Conte, che potrà finalmente contare su un esterno destro di caratura mondiale. In attesa che anche la fascia sinistra venga rinforzata sul mercato, oggi sarà l’Hakimi-day, dato che il calciatore arriverà a Milano da Madrid con un volo privato.

Niente bagno di folla, però: La Gazzetta dello Sport spiega che per i saluti ed i festeggiamenti ci sarà tempo nelle prossime settimane. Oggi, infatti, Hakimi si ‘limiterà’ ad arrivare a Milano, fare le visite mediche – prima all’Humanitas di Rozzano, poi al CONI per l’idoneità sportiva – e firmare il contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi cinque anni.

