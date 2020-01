Inter, ore caldissime sul fronte Moses: contatti in corso col Chelsea, accelerata decisiva?

Dopo il nulla di fatto maturato al termine di una trattativa lampo con la Roma per lo scambio Politano-Spinazzola, entrambi i club si stanno attivando per cercare altrove profili simili a quelli che avrebbero prelevato in quella trattativa. In particolar modo, per l’Inter l’alternativa all’esterno italiano è rappresentata da Victor Moses, esterno di proprietà del Chelsea in prestito al Fenerbahce.

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, in queste ore sono in corso contatti con i dirigenti del Chelsea per dare l’accelerata decisiva all’operazione. In particolar modo, i Blues si riprenderebbero il calciatore dal Fenerbahce, per poi girarlo in prestito al club nerazzurro. Un’ottima notizia per Conte, che potrebbe riabbracciare quell’esterno che, durante la sua esperienza in Inghilterra, fece bene: 78 presenze con 8 gol e 8 assist in due stagioni per lui.

